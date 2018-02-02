Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde (Alay Köşkü) gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner, geleneksel Türk müziğinin unutulmuş çalgılarından biri olan "girift" üzerine konferans verdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi tarafından, "İstanbul'un Unutulan Çalgısı: Girift"başlıklı sohbet toplantısı düzenlendi.



Gülhane Parkı'nın içinde bulunan ve asıl adı Alay Köşkü olan, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner, geleneksel Türk müziğinin unutulmuş çalgılarından biri olan "girift" üzerine konferans verdi.



Erguner, giriftin 1920'li yıllardan sonra uygulanan sanat politikaları çerçevesinde unutulduğunu ve TRT'de o dönemde icra edilmesinin yasaklandığını söyledi.

Giriftin tekrar gündeme gelmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Erguner, "Yaklaşık 15 yıldır uğraştığım bir konuydu. Bugün hiçbir icracısı yok. Son icracı 1929'da vefat etmiş olan Giriftzen Asım Bey'dir ve merhum göçtükten sonra saz adeta yok olmuştur." dedi.



Erguner, slayt eşliğinde yaptığı sunumda girift üzerine şunları anlattı:

"Girift, musikimizde neye çok benzeyen bir sazdır. Görünüşte de neye benzetenler vardır ama değil, neyden farkları vardır. Boyunun kısa olmasına rağmen sesinin neyden farkı vardır. Ayrıca giriftte serçe parmağı kullanılır. Neyde bu yoktur. Tabii ki bu haliyle de sistemi değişmiştir."

Giriftin bir örneğini ilk olarak Amasya'daki bir müzede bulduğunu aktaran Erguner, "Daha sonra Aynalı Kavak Kasrı'nda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Müzesi'nde buldum. İBB Kültür AŞ'nin destekleri ile de giriftin solo olarak bütün musiki yapısını ortaya koyan bir albüm hazırladım." ifadelerini kullandı.

Erguner, bas karakterli ve kendine has sesiyle giriftin Türk musikisine büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, konservatuvarlarda ney eğitiminin yanında giriftin de öğretilmesi gerektiğini belirti.



Girift alanında yapılması gereken noktalara da işaret eden Erguner, giriftzenlerin yetiştirildikten sonra istihdam edilmesi, giriftin metodunun hazırlanıp yayılması ve kurumlar tarafından destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da yer aldı.