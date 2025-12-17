İstanbul'da 2026 yazı 'efsane' geçecek! İşte konser takvimi ve bilet detayları

Müzik tutkunlarının geri sayımı başladı; dünya sahnelerinin tozunu attıran ikonik isimler ve efsanevi projeler, önümüzdeki yaz İstanbul'a geliyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Küresel müzik endüstrisine yön veren efsanevi figürler, rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

Biletinial tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2026 yazında ağırlayacağı yıldızlar kesinleşti. Şehrin farklı noktalarında kurulacak sahneler, rock tarihine adını altın harflerle yazdıran devleri ve özel projeleri ağırlayarak İstanbul'u adeta bir festival alanına çevirecek.

AÇILIŞI PARKORMAN'DA PATTI SMITH YAPACAK

Konser maratonunun startını, sadece müzisyen kimliğiyle değil, yazar ve şair yönüyle de bir ikon haline gelen Patti Smith verecek. "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi marşlaşmış eserlerin yaratıcısı olan sanatçı, hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Smith'in, sahnede kendisine uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapan grubuyla birlikte sergileyeceği performans, 17 Mayıs 2026 tarihinde doğayla müziğin iç içe geçtiği Bonus Parkorman'da gerçekleşecek.

Yazın sıcak günlerinde İstanbul Boğazı'nın kıyısında romantik bir atmosfer hakim olacak. "Wicked Game" ve "Blue Hotel" gibi klasikleşmiş parçalarıyla tanınan Amerikalı ünlü müzisyen Chris Isaak, Türk dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşatacak. Isaak'ın merakla beklenen konseri, 20 Haziran 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde yankılanacak.

DEV KADRO "BEAT" PROJESİYLE AYNI SAHNEDE

Konser serisinin en heyecan verici ayaklarından birini ise progressive rock türünün devlerini bir araya getiren "BEAT" projesi oluşturuyor. King Crimson grubunun 1980'li yıllara damga vuran albümlerini yeniden yorumlayarak dinleyiciye sunan bu özel proje, 11 Temmuz 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Projenin kadrosu ise müzikseverleri heyecanlandırmaya yetiyor; eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin'e, gitar virtüözü Steve Vai ve Tool grubunun efsanevi davulcusu Danny Carey eşlik edecek. Bu dört usta isim, aynı sahneyi paylaşarak virtüözlüklerini konuşturacak.

Merakla beklenen bu dev organizasyonların biletleri ise Biletinial platformu üzerinden erişime açıldı.

konser
