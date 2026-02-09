İstanbul'da bu hafta neler var? İşte dev etkinlik rehberi

Kültür ve sanatın başkenti İstanbul, bu hafta sergi, konser, tiyatro ve festival dolu yoğun bir programa ev sahipliği yapıyor. Şehrin dört bir yanındaki sahneler ve galeriler, sanatseverlere geniş bir seçki sunuyor.

KADIN YAZARLARIN ESERLERİ SAHNEDE

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen "İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali", 15 Şubat'a kadar devam ediyor. Festival, kadın yazarların kaleminden çıkan metinleri tiyatro sahnesine taşıyor. Etkinlik kapsamında Kazakistan, Rusya, İspanya, Peru, Tunus, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen ekiplerin yanı sıra Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerinden yapımlar seyirciyle buluşuyor.

Festival programı kapsamında bugün AKM'de "Öteki", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kızımın Ruh Hali", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Pasaklı Kontes" sahneleniyor. Yarın ise AKM'de "Tsunami", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kızımın Ruh Hali", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Yetim" izleyici karşısına çıkacak.

Programın devamında; 11 Şubat'ta AKM'de "Sen de Gitme Triyandafilis", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Doğum", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "3'ü 1 Arada Shakespeare"; 12 Şubat'ta AKM'de "Sen de Gitme Triyandafilis"; 12-13 Şubat'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Arzunun Onda Dokuzu", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Vahşet Tanrısı" oyunları yer alacak. Festivalin son günlerinde ise 14 Şubat'ta AKM'de "Ayı", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ölümün Eşiğinde"; 15 Şubat'ta AKM'de "Bianco", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kuş Kafesi" ve Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Penelopya" izlenebilecek.

ŞEHİR TİYATROLARI VE ÖZEL SAHNELERDE PERDE AÇILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları da 11-14 Şubat tarihleri arasında zengin bir takvim sunuyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yenilmez", Ümraniye Sahnesi'nde "Haramiler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu" sahnelenecek. Ayrıca 10 Şubat'ta İnal Aydınoğlu K. M. Şener Şen Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim" ve 14 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "İkinci Perdenin Başı" seyirciyle buluşacak.

Özel sahnelerde ise Zorlu PSM'de bugün "Afife", bugün ve yarın "Baba", 11 Şubat'ta "Palamut Zamanı" ve 15 Şubat'ta "Ezop Masalları" oynanacak. "9/8'lik Kıyamet" 11 Şubat'ta Maximum Uniq Box'ta, "Aydınlıkevler" ise 13 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sergilenecek.

OPERA, BALE VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

AKM'de sahne sanatları rüzgarı esmeye devam ediyor. Yarın "Troya" dans gösterisi, 11 Şubat'ta "Don Giovanni" operası, 12 ve 14 Şubat'ta "Fındıkkıran" balesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sinema tutkunları için ise 9-12 Şubat tarihlerinde "Manevi Değer" ve "Kırmızı Papuçlar" filmleri gösterilecek.

MÜZİK DÜNYASININ YILDIZLARI İSTANBUL'DA

Konser takvimi de en az tiyatro kadar yoğun. Azerbaycanlı keman virtüözü Javadof, yarın Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. AKM'de 13 Şubat'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 14 Şubat'ta ise "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Amor Mio" ve "Queenz of Piano-Piano Cosmos" konserleri gerçekleşecek. Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı 11 Şubat'ta Paribu Art'ta dinleyicileriyle buluşacak.

Popüler müzikte ise Kenan Doğulu 12 Şubat'ta Zorlu PSM'de, Sevcan Orhan 11 Şubat'ta Hayalmest Bostancı'da ve 14 Şubat'ta Mahsus Sahne'de, Yalın 13, 14 ve 15 Şubat'ta Volkswagen Arena'da konser verecek. İrem Derici 13 Şubat'ta Hilton İstanbul Kozyatağı'nda, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer 14 Şubat'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Levent Yüksel 14 Şubat'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Emir Can İğrek ise 15 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede olacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA SERGİ MARATONU

İstanbul'daki sergi mekanları da ziyaretçilerini bekliyor. Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" 13 Mart'a kadar Fatih'teki Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde görülebilecek. Sanatçı Semiha Berksoy'un eserlerinin yer aldığı "Tüm Renklerin Aryası" 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de, Yonca Saraçoğlu'nun "Untold Tales" sergisi 27 Şubat'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de, M.K. Perker'in "Live" sergisi 28 Şubat'a kadar Pilot Galeri'de, Mehmet Uygun'un "Leb-i Derya" sergisi 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de açık kalacak.

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen "Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun mektup zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi 29 Mart'a kadar Casa Botter'da ziyaret edilebilecek.

Ayrıca "Ateş Böceği" sergisi 15 Şubat'a kadar AKM'de, Güneş Terkol'un "Epipe" sergisi 8 Mart'a kadar Salt Galata'da, grafiti sanatçıları Turbo ve Mr. Hure'nin "Double Style" sergisi 22 Şubat'a kadar Lale Müzesi'nde gezilebilecek. Fuat Başar'ın 50. sanat yılına özel "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi" 25 Şubat'a kadar Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de, Semra Özümerzifon'un "Ağlı Hikayeler" sergisi 14 Şubat'a kadar Galeri Deniz'de ve "James Cameron Sanatı" sergisi 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.