İstanbul'da 'Hatun' sergisi: İran-Türkiye kültür köprüsü kuruluyor

Serginin tamamlanmasının ardından, İran İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Hasan Didban, etkinlik hakkında Ulusal Kanal’a açıklamalarda bulundu.

Didban, 2025 yılının İran ve Türkiye arasında "Dostluk ve Kültür Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla etkinlikler düzenlenmeye başlandığını belirtti. "Serginin amacı, İran ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü oluşturmaktır. Buradaki sanatçılar sadece İranlı kadınlardan oluşuyor. Bir hafta boyunca çok sayıda ziyaretçi sergiyi gezdi. Bu daha bir başlangıç, iki ülke arasında tanışıklığın artmasına ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Sergiye katılan İranlı gazeteci Zehra Hanım ise, "Biz iyi bir komşuyuz. Gittiğimiz yerlerde iletişimde olduğumuz kişilerle çok iyi ilişkiler kuruyoruz. Bu tür sergiler, iki ülke arasında daha iyi anlaşılmamıza yardımcı olacaktır, inşallah" diye ekledi.