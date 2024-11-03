İstanbul'da 'kitap bayramı' başladı: 'Çocuk Şenliktir'

İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Çocukluk Şenliktir!” temasıyla 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında kapılarını açtı. Fuarın onur yazarı, çocuk ve gençlik edebiyatının önemli ismi Yalvaç Ural olurken, onur konuğu ülkesi Azerbaycan olarak belirlendi. Ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlayan fuar, dünya edebiyatından birçok önemli yazar ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

41. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikler, özellikle çocuk ve gençlik edebiyatına özel bir vurgu yapıyor. Yalvaç Ural’ın masalsı eserleri, fuarın ana eksenini oluştururken, onun katılımıyla düzenlenen kültürel etkinlikler de dikkat çekiyor. Ural’ın hayatı ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da hazırlandı.

KONUK ÜLKE AZERBAYCAN

Bu yıl Azerbaycan, fuara konuk ülke olarak katılıyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın desteklediği milli katılım programı kapsamında, fuarın ilk üç gününde Azerbaycan edebiyatı ve kültürü tanıtılıyor. Kitapseverler, Azerbaycan’ın önde gelen yayınevleri ve yazarlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Fuarın açılışında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yıl birçok değerli yazar ve yayınevi ile birlikte ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis ve Carlos Fonseca gibi dünya çapında tanınmış yazarların katılacağı fuarda, okurlar yeni eserlerle tanışacak ve yazarlarla birebir iletişim kurma imkanı bulacaklar. Ayrıca, yaratıcı etkinlikler ve illüstratörler için özel alanlar da hazırlanmış durumda.

FARKLI ÜLKELERDEN YAYINEVLERİ DE OLACAK

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 2023 yılında 99.025 yeni başlık yayımlandığını ve toplamda 692 milyonun üzerinde kitabın okurla buluştuğunu ifade etti. Fuarın, gençlere kitap sevgisini aşılamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Fuar, yalnızca çocuk ve gençlik edebiyatına değil, aynı zamanda dünya edebiyatından önemli kalemlere de ev sahipliği yapıyor. 2-3-4 Kasım tarihlerinde Romanya, İran, Hırvatistan, Çin ve İngiltere’den yayınevleri fuarda yer alacak ve önemli telif anlaşmaları yapılacak.