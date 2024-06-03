İstanbullular Çubuklu Silolar’daki Perküsyon Günleri’nde Müziği tadını çıkardılar!

Okay Temiz, Cem Aksel, Engin Gürkey gibi Türkiye’nin önemli perküsyoncularının master class çalışmaları, hem çocuk hem de yetişkin atölyeleri ve söyleşiler gerçekleştirdiği iki günlük festival, Burhan Öçal’ın coşku dolu konseriyle sona erdi. Binlerce İstanbullu, Boğaz’ın tüm güzelliklerine hâkim bir manzara eşliğinde gerçekleşen Perküsyon Günleri’nde müziğin, ritmin, eğlencenin ve ailece vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Kaderine terk edilmiş bir miras alanıyken İBB Miras’ın kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından kapılarını kültüre, sanata ve bilime açan Çubuklu Silolar, çok amaçlı birimleri ve renkli etkinlik takvimiyle İstanbulluları Boğaz’in eşsiz manzarası eşliğinde ağırlıyor.

Şehrin yeni kültür sanat ve yaşam alanı Çubuklu Silolar, 1-2 Haziran’da Perküsyon Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Çubuklu Silolar’ın biçimselliğinden alınan ilhamla, İBB Kültür ve İBB Orkestralar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Perküsyon Günleri’nde, Engin Gürkey, Okay Temiz ve Gürkan Özkan’ın master class çalışmalarının yanı sıra hem çocuklar hem de yetişkinler için palmas, boom whackers, erbane gibi farklı alanlarda atölyeler gerçekleşti. Cem Aksel, Emin Bolat, Ferruh Yarkın, Burak Gürpınar ve Özgür Can Öney’in söyleşilerde katılımcılarla bir araya geldiği program kapsamında ilk akşam Yarkın Ritim Topluluğu, Akatay Ritim Trio ve Defjen’in konserleri gerçekleşti. Zuhal Müzik’in, dünyaca ünlü markaların bongo, djembe, bateri, darbuka gibi enstrümanlarını tanıma ve çalma olanağı sunan deneyim alanında İstanbulluları ağırladığı Perküsyon Günleri, 2 Haziran Pazar akşamı Burhan Öçal’ın hayranlık uyandıran konseriyle sona erdi.

Adres: Çubuklu Mah. Şehit Ersin Güner Cad. Çubuklu İstinye Arabalı Vapur İskelesi Yanı Beykoz/İstanbul

Ziyaret Saatleri: Pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Çubuklu Silolar’da Beltur ve Kütüphane 10.00-21.00 arasında; Dijital Sanatlar Müzesi ise 10.00-19.00 arası hizmet vermektedir.