İşte dünyanın en değersiz para birimleri

Hemen hemen tüm ülkelerin para birimlerine karşı düşük değerli kabul edilen Dünya'nın en değersiz para birimlerini, siz değerli kullanıcılarımız için sıraladık. İşte o para birimleri:

1. İRAN RİYALİ

İran Riyali Dünya’nın en değersiz para birimidir. Aynı zamanda Türk Lirası karşısında en değersiz para birimi olarak da değerlendirilmektedir. Günümüzde 1 İran Riyali yaklaşık olarak 0,00047 Türk Lirasına eşittir. İran riyali bu listenin başında yer alması sebebiyle en değersiz para birimi kaç tl sorusunun da cevabını vermektedir.

2. VİETNAM DONGU

3 Mayıs 1978 yılında ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilen Vietnam Dongu günümüzde yaklaşık olarak 0,00085 Türk Lirasına eşittir.

3. LAOS KİPİ

Laos Kipi Laos’un resmi para birimidir. Asya’da bulunan bu ülkenin parası değersizler listesinde ikinci sırada yerini almaktadır. Günümüzde 1 Laos Kipi yaklaşık olarak 0,0011 Türk Lirasına eşittir.

4. ENDONEZYA RUPİSİ

Sadece Endonezya ülkesinde kullanılan bu para birimi en değersiz para birimlerine sahip ülkelerden biri olmakla beraber bu listede kendine dördüncü sıradan yer bulmakta. Günümüzde ise 1 Endonezya Rupisi yaklaşık 0,0013 Türk Lirasına denk gelmektedir.

5. SİERRA LEONE LEONESİ

Bir çoğumuzun belkide adını bile duymadığı Sierra Leone ülkesinde geçerli ve hala kullanılmakta olan resmi para birimi 1 Sierra Leone Leonesi‘nin Türk Lirası cinsinden karşılığı 0,00097 Türk Lirası‘dır.

6. ÖZBEKİSTAN SOMU

1994 yılından günümüze kadar uzanan bu paranın değeri neredeyse her geçen gün düşmektedir. Şuan ise 1 Özbekistan Somu tam olarak 0,0017 Türk Lirası‘na eş değerdir.

7. GİNE FRANGI

Ekonomik enflasyon ve ülkenin politik istikrarsızlıkları sebebiyle her geçen gün daha fazla değer kaybetmeye mahkum edilmiş 1 Gine Frangı‘nın Türk Lirası cinsinden karşılığı 0,0022 Türk Lirası’dır.

8. PARAGUAY GUARANİSİ

Paraguay’ın resmi para birimi Guaranídır. Guaraní, Paraguay ekonomisinde yaygın olarak kullanılan bir para birimidir ve ülkenin mali işlemleri için kullanılır. Politik faktörlerden etkilenerek günümüze kadar gelmiştir. Şuan’da güncel değeri 1 Paraguay Guaranísi yaklaşık 0,0025 Türk Lirası yapmaktadır.

9. KOLOMBİYA PESOSU

Sürekli adını enflasyon ile tanıtan ülkelerden Kolombiya’nın resmi para birimi Kolombiya Pesosu’dur. Yüksek Enflasyon’dan kaynaklı değeri diğer tüm para birimlerine göre azalmaktadır. 0,0041 Türk Lirası’na eşit olan 1 Kolombiya Pesosu listemizde 9. sırada yerini almaktadır.

10. KAMBOÇYA RİELİ

Listemizin son sırasında yer alan Kamboçya Rieli en değersiz para birimi listesinde yer alsa da bu listede en değerli para birimi olarak kabul edilebilir. 1 Kamboçya Rieli şuan da 0,0046 Türk Lirası‘na eşittir.







