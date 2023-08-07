İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar
Tarihçi kimliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? & Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabında bir çok tavsiye veriyor. İşte İlber Ortaylı'nın verdiği, klasik kitap tavsiyeleri.
Tarihçi kimliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı katıldığı programlarda ve röportajlarında gençlere sıklıkla kitap önerilerinde bulunuyor. Ayrıca Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır? & Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabında kitap tavsiyeleri veriyor. İşte İlber Ortaylı'nın verdiği, klasik kitap tavsiyeleri:
SAVAŞ VE BARIŞ - LEV TOLSTOY
KARAMAZOV KARDEŞLER - FYODOR DOSTOYEVSKİ
MADAME BOVARY - GUSTAVE FLAUBERT