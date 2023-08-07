İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar

Tarihçi kimliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? & Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabında bir çok tavsiye veriyor. İşte İlber Ortaylı'nın verdiği, klasik kitap tavsiyeleri.

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar
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Tarihçi kimliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı katıldığı programlarda ve röportajlarında gençlere sıklıkla kitap önerilerinde bulunuyor. Ayrıca Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır? & Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabında kitap tavsiyeleri veriyor. İşte İlber Ortaylı'nın verdiği, klasik kitap tavsiyeleri:

SAVAŞ VE BARIŞ - LEV TOLSTOY

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar - Resim : 1

KARAMAZOV KARDEŞLER - FYODOR DOSTOYEVSKİ

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar - Resim : 2

MADAME BOVARY - GUSTAVE FLAUBERT

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar - Resim : 3

YÜZBAŞININ KIZI - ALEKSANDR PUŞKİN

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar - Resim : 4

KRAL LEAR - WİLLİAM SHAKESPEARE

İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar - Resim : 5
 

# ilber ortaylı
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