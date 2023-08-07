İşte İlber Ortaylı'nın mutlaka okuyun dediği klasik kitaplar

Tarihçi kimliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı katıldığı programlarda ve röportajlarında gençlere sıklıkla kitap önerilerinde bulunuyor. Ayrıca Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır? & Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler kitabında kitap tavsiyeleri veriyor. İşte İlber Ortaylı'nın verdiği, klasik kitap tavsiyeleri:

SAVAŞ VE BARIŞ - LEV TOLSTOY

KARAMAZOV KARDEŞLER - FYODOR DOSTOYEVSKİ

MADAME BOVARY - GUSTAVE FLAUBERT

YÜZBAŞININ KIZI - ALEKSANDR PUŞKİN

KRAL LEAR - WİLLİAM SHAKESPEARE



