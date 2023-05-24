İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2018 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. Ortaylı, bu tavsiyelerine izlenmesi gereken filmleri de ekledi. İşte Ortaylı'nın, tavsiye ettiği 26 yabancı film.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından yazılan, Kronik Kitap Yayınevinin bastığı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" isimli kitabı, okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. İşte Ortaylı'nın kitabında önerdiği 26 film.
POTEMKİN ZIRHLISI - SERGEY EİSENSTEİN
Potemkin Zırhlısı, 1925 Sovyetler Birliği yapımı sessiz filmdir. Özgün adı Bronyenosyets Potyomkin olan film Türkiye'de ilk kez 1927'de gösterilmiştir. Rusya'nın ve Avrupa'nın en eski ve büyük film stüdyosu olan Mosfilm tarafından yapılan filmin yönetmeni Sergei Eisenstein'dır.
ALEKSANDRNEVSKY- SERGEY EİSENSTEİN
Alexander Nevsky yönetmenliğini Sergey Ayzenştayn'ın yaptığı 1938 yılında Sovyetler Birliği'nde Mosfilm stüdyolarında çekilen filmin başrolünde Nikolay Çerkasov oynuyor.
BİR KUŞAK - ANDRZEJ WAJDA
Andrzej Wajda tarafından yönetilen 1955 yapımı bir Polonya filmidir. Senaryosunu da yazan Bohdan Czeszko'nun Pokolenie adlı romanından uyarlanmıştır.