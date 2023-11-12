İşte İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği Filmler

Tarihçi profesör İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği filmler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Daha önce kaçını izlediniz? İşte İlber Ortaylı tavsiye ettiği filmler listesi...

İşte İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği Filmler
İşte İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği Filmler
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Hafta sonu tatilini film izlemek ile geçirmek isteyen insanlar film arayışında oluyor. Bu aramaya son vermek adına Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği filmler listesini derledik. 20 filmin yer aldığı liste içerisinde yönetmeninden yapım tarihine kadar bilgiler bulunuyor. Bakın İlber Ortaylı tavsiye ettiği filmler hangileriymiş...

İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği Filmler

İlber Ortaylı'nın Tavsiye Ettiği Filmler

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın önerdiği filmler aşağıda yer alan listedeki gibidir;

  1. Leopard - Luchino Visconti (1963)
  2. Dünyayı Sarsan On Gün - Sergey Bondarçuk (1983)
  3. Mephisto - Istvan Szabo (1981)
  4. Vaatler Ülkesi - Andrzej Wajda (1975)
  5. İtalya'ya Yolculuk - Roberto Rossellini (1954)
  6. Venedik'te Ölüm - Luchino Visconti (1971)
  7. Lanetliler - Luchino Visconti (1969)
  8. Satyricon - Federico Fellini (1969)
  9. Dekameron'un Aşk Öyküleri - Pier Paolo Pasolini (1971)
  10. Macarlar - Zoltan Fabri (1978)
  11. Waterlo - Sergey Bondarçuk (1970)
  12. Colonel Redl - Istvan Szabo (1985)
  13. Roma - Federico Fellini (1972)
  14. Teorema - Pier Paolo Pasolini (1968)
  15. Potemkin Zırhlısı - Sergey Eisenstein (1925)
  16. Constans - Krzysztof Zanussi (1980)
  17. Taraf Tutmak - Istvan Szabo (2001)
  18. Roma, Açık Şehir - Roberto Rossellini (1945)
  19. Lili Marleen - Rainer Werner Fassbinder (1981)
  20. Bisiklet Hırsızları - Vittorica de Sica (1948)
İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 filmİşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 filmKültür Sanat
# Prof. Dr. İlber Ortaylı
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