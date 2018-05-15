İstiklal Caddesi renkli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu yaptıkları resimler ve üç boyutlu yazıcı ile ürettikleri eserleri sergiledi.

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu sergisini sokağa taşıdı.



Yıl boyu yaptıkları resimler İstiklal Caddesini süsledi.



Robotik ve Kodlama Kulübü'nün eserleri de sergideydi.



Öğrencilerin üç boyutlu yazıcı ile yaptıkları görülmeye değerdi.



Caddenin en işlek yerlerinden Odakule önüne kurulan sergi, gelip geçen vatandaşların ve turistlerin de dikkatini çekti.







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