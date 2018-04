Türkiye'den getirilen 30 bin lale, Morges Bağımsızlık Parkı'nı süsledi.

İsviçre'nin Vaud kantonuna bağlı Morges kasabasında düzenlenen Lale Festivali'nde Türkiye'den getirilen 30 bin rengarenk lale, Morges Bağımsızlık Parkı'nı süsledi.



Morges kasabasında her bahar düzenlenen festivale, Türkiye 2010'dan bu yana lale soğanı gönderiyor. Bu yıl da gönderilen rengarenk 30 bin lale soğanı Morges Bağımsız Parkı'na dikildi. Parka, 300 çeşit toplam 120 bin lale dikiliyor.



Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi festivale 30 bin lale soğanı gönderdi." dedi.



Festivalin açılışını, Festival Başkanı, Vaud Kantonu Meclisi Başkanı ve Morges Belediye Başkanı ile yaptıklarını dile getiren Uyanık, etkinliğe Başkonsolosluk olarak destek verdiklerini söyledi.



Uyanık, Morges Bağımsızlık Parkı'nda devam eden festivalde Türk etkinliklerinin dün başladığını ve bugün sona ereceğini kaydetti.



Festivale Zürih'ten ebru sanatçısı getirdiklerini ifade eden Uyanık, Ebru Atölyesinin de hizmet verdiğini belirtti.



Başkonsolos Uyanık, İsviçrelilerin her yıl ilgiyle takip ettiği festivalde, "TURQUIA 1912 Derneği" müzik grubunun konser vereceğini ayrıca Türk yemeklerinin de ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti.



Bu yıl 5 Nisan'da açılışı yapılan ve girişlerin ücretsiz olduğu festival, 6 hafta sürüyor.