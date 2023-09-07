İyilik İçin Sanat Derneği'nden “Cumhuriyet Sergisi” İçin Açık Çağrı

Kuzubağ Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek bu özel “Cumhuriyet Sergisi”, genç sanatçıları İbrahim Çallı'nın mirası etrafında bir araya getirecek.

İyilik İçin Sanat Derneği, Türkiye'nin genç yeteneklerine sanatsal platformlar sunmaya devam ediyor. Bu kez, Denizli’nin tarihi Çal Bağ Yolu içerisinde yer alan Kuzubağ Sanat Galerisi, İyilik İçin Sanat Derneği'nin düzenlediği bu özel sergiye ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet Dönemi'nin önde gelen empresyonist sanatçılarından biri olan İbrahim Çallı anısına gerçekleştirilecek olan “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhuriyetin ve demokrasinin devamlılığını Atatürk’ün çok yakın arkadaşı olma şerefi kazanmış bir sanatçı vesilesi ile hatırlamak ve aynı zamanda genç sanatçıların eserlerini sergilemesi için alan yaratmak amacı taşıyor.

İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ, TEMASTA OLDUĞU TÜM SANATÇILARA AÇIK ÇAĞRIDA BULUNDU

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, sergiye katılmak isteyen genç sanatçılar için bazı temel koşullar oluşturdu.

Genç sanatçıları hedef alan Cumhuriyet Sergisi’ne katılım için yaş sınırı 35 olarak belirlendi. Eserlerin teknik türünde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, eserlerin boyutlarının 100x100 cm'yi aşmaması gerekiyor. Her sanatçının en fazla 3 eser ile başvurabildiği sergi için başvurulan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya sergilenmemiş olması koşulu bulunuyor. Eserlerin "Cumhuriyet" temasını yansıtması ise en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Başvurulara maksimum 150 kelimelik eser metni eklenmesi de isteniyor.

Başvuruların ardından seçici kurul tarafından belirlenecek 20 eser, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve İbrahim Çallı'nın mirasını onurlandırmak üzere Kuzubağ Sanat Galerisi'nde sergilenecektir.

Türkiye'deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden veya bu programların birinde öğrenimlerini tamamlamış kişiler, 15 Eylül 2023 tarihine kadar