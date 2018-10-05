Giresun'da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen "Sarı Dağ Gülü" için hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı öncesinde çalıştay düzenlendi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen Giresun ve Gümüşhane İlleri Sarı Dağ Gülü Eylem Planı Çalıştayı'nda türün korunması ve sürdürülebilirliği için oluşturulan faaliyetlere ilişkin kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındı.



Vali Harun Sarıfakıoğulları, çalıştayda yaptığı konuşmada, çok eski zamanlardan beri var olan ancak 150 yıldır ülkede tespiti yapılamayan Sarı Dağ Gülü'nün geçen yıl tekrar görüldüğünü aktardı.



Bu ve benzeri çalıştayların bir farkındalık oluşturması anlamında yol gösterici olduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:

"Şöyle ki eğer biz flora ve fauna dengesini sağlayamazsak, emisyonlarla, hızsal kirleticilerle doğamızı hor görürsek bu endemik türleri korumak da bir o kadar zor olacak. Bu nedenle aslında çevreyi koruma bilinci adına da bu ve benzeri çalışmaları, çalıştayları önemsiyoruz."



Sarıfakıoğulları, bölgenin endemik anlamda zengin olduğuna dikkat çekerek, "Bunların ortaya konması büyük önem arz ediyor. Bu tabiat bizim ama biz bunları gelecek kuşaklara teslim edeceğiz. Aslında bunun birer emanetçisiyiz." dedi.



Çalıştayda katılımcılara Sarı Dağ Gülü'nün (Adonis cyllenea varyete paryadrica) Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimcisi Pyotr Alexandrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen de Gümüşhane'de tespit edildiği ve makalelerde yayınlandığı bilgisi verildi.



Yöresel adı Sarı Dağ Gülü olan bitkinin 150 yıl sonra 12 Temmuz 2017 tarihinde Şebinkarahisar ilçesinde tekrar tespit edildiği anlatıldı.



Adonis bitki cinsinin 9 türü ve iki alt türü bulunduğu, bu 9 türün 2'sinin sarı, 7'sinin kırmızı çiçekli olduğu, kırmızı çiçekli olanlara halk arasında "kan damlası"* denildiği bilgisi paylaşıldı.