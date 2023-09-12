İzlerken adeta bulmaca çözüyormuş hissi veren filmler
Film sevenlerin dikkatini çekecek, akıllarını zorlayacak ve izlerken bulmaca çözüyormuş hissi verecek bir film listesi ile sizlerleyiz. İşte İzlerken adeta bulmaca çözüyormuş hissi veren filmler...
VERTİGO
San Franciso polislerinden Dedektif Scottie Ferguson (James Stewart) bir suçluyu kovalarken damdan düşen ortağını kurtaramaz ve kendisinde yükseklik korkusu başlar. Polisliği bırakarak özel dedektifliğe başlayan Scottie'ye, eski okul arkadaşı olan Gavin Elster karısını takip etmesi için tutar. Scottie, genç kadını takip etmeye başladığı andan itibaren kendi akıl sağlığı da bozulmaya başlar ama sorunu da çözmeyi başarır.
OLDBOY
Oh Dae-su, ailesiyle mutlu bir hayat sürerken bir gün evinin önünden kaçırılır. Uyandığında kendini özel bir hücrenin içerisinde bulan Dae-su, karısının öldüğünün öğrenir ve 15 yıl sonra serbest bırakılır. Dae-su, onu hayattan ve eşinden alı koyanlardan intikam almaya yemin etmiştir. Japon lokantasında tanıştığı Mido ile anlaşarak, intikam alması için sözleşirler. Birden ortaya çıkan Evergreen lakaplı bir adam, neden kaçırıldığını 5 gün içerisinde bulmasını, bulamadığı takdirde de öldürüleceğini söyler. Dae-su neden hapsedildiğini öğrenirken başka bir gerçekle de yüzleşir.
SHOOTER
Mark Wahlberg, bıraktığı keskin nişanlığına son bir görev için geri döner. Yeni görevinde ABD Başkanına suikast düzenleneceğini sonradan fark eden Wahlberg, öncelikle bunun nedenini öğrenmeye çalışır.
THE PURGE
Hiç suç işlenmeyen bir ülkede, yalnızca yılda bir kez suç işlenmesine izin verilir. 12 saat boyunca suç işlenmesine izin verilen ülkede, bir ailenin başından geçen olaylar konu edilir.