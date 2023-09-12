İzlerken adeta bulmaca çözüyormuş hissi veren filmler

OLDBOY

Oh Dae-su, ailesiyle mutlu bir hayat sürerken bir gün evinin önünden kaçırılır. Uyandığında kendini özel bir hücrenin içerisinde bulan Dae-su, karısının öldüğünün öğrenir ve 15 yıl sonra serbest bırakılır. Dae-su, onu hayattan ve eşinden alı koyanlardan intikam almaya yemin etmiştir. Japon lokantasında tanıştığı Mido ile anlaşarak, intikam alması için sözleşirler. Birden ortaya çıkan Evergreen lakaplı bir adam, neden kaçırıldığını 5 gün içerisinde bulmasını, bulamadığı takdirde de öldürüleceğini söyler. Dae-su neden hapsedildiğini öğrenirken başka bir gerçekle de yüzleşir.