İzmir bu hafta sanata doyacak! İşte kaçırmamanız gereken etkinlikler

İzmir Devlet Tiyatrosu, bu hafta üç ayrı sahnede farklı oyunlarla seyirci karşısına çıkacak.

"Majestik" adlı oyun, 15-19 Nisan tarihleri arasında Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde,

"Münasebetsiz", aynı tarihlerde Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde,

"Karıncalar / Bir Savaş Vardı" ise Konak Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

20 Nisan’da ise Konak Fuaye Sahnesi’nde çocuklara yönelik "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunu sahnelenecek.

OPERA, BALE VE SENFONİ İLE MÜZİĞİN KALBİ İZMİR'DE ATIYOR

İzmir Devlet Opera ve Balesi, haftaya etkileyici bir programla giriyor.

14 Nisan’da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde "Attila" operası,

17 Nisan’da "Gramafour Aşk Melodileri" konseri,

19 Nisan’da ise "L.v. Beethoven’dan G. Verdi’ye" adlı klasik müzik konseri sahne alacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise 17 Nisan’da Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu’nda "Ferahnak Klasik Takım" konseriyle izleyici karşısında olacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 18 Nisan’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), şef Kerem Hasan yönetiminde sahne alacak.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLERLE SANATIN DİĞER YÜZÜ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, sanatın sadece izlenen değil, aynı zamanda deneyimlenen bir alan olduğunu gösteriyor.

Hafta boyunca gerçekleşecek atölye ve söyleşilerden bazıları şöyle:

14 Nisan: Yazar Aydan Bilgesoy ile “Bir Günlüğüne Yazar Olalım” atölyesi

15 Nisan: Dünya Sanat Günü canlı performansı ve Prof. Dr. Eser Gültekin ile “Bir Çağı İnşa Eden Deha: Mimar Sinan” sunumu

16 Nisan: Sultan Nagihan ile “Hayata Düşen Renkler” ebru atölyesi

17 Nisan: Ayşe Pelin Tatari ile “Masal Kentlere Bakış” sunumu

18 Nisan: Erol Eryılmaz ile “İzmir Kokan Besteler” konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 43. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, sanatseverlere dolu dolu bir program sunuyor:

14 Nisan: Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde “Don Kişot’un Ölümü”,

Urladam’da “Dersaadet Yokuşu”

15 Nisan: İsmet İnönü Sahnesi’nde “Feste”, Bayetav Sanat’ta “Kamchatka Company” sahnede olacak.

SÖYLEŞİLER VE SERGİLER DE PROGRAMDA

AASSM Müzik Kütüphanesi’nde, 14-16 Nisan tarihleri arasında Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler, 17 Nisan’da ise Ercan Kesal söyleşisi düzenlenecek.

Sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği 14. Alaçatı Ot Festivali, 18 Nisan’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun gerçekleştireceği kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Ayrıca, 15-27 Nisan tarihlerinde AASSM’de 6. Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşmaları, 15-30 Nisan’da ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda Dünya Sanat Günü sergisi ziyarete açık olacak.