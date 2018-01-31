İzmir'de çocuklar için tiyatro festivali düzenlendi. Çocuklar tiyatro ile buluşunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Yarıyıl tatilini tiyatro ile geçiren çocuklar hem öğrendi, hem de eğlence dolu zaman geçirdi.

Kimi ilk kez tiyatroyla buluştu. Kimi de izledikleri hikâyelerle hayaller dünyasına daldı.



İzmir'de çocuklar tiyatronun sihirli yolculuğuna çıktı.



Yarıyıl tatillerini tiyatro ile geçiren çocuklar Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro festivaline katıldı.



Belediye tiyatrosu, tarafından büyük emekle sahneye koyulan oyunlar miniklerin beğenisini topladı.



Harikalar kumpanyası, Ateş böcekleri nasıl doğdu, Pinokyo ve Bilgenin öğüdü' adlı tiyatro oyunları bazen şaşkınlıkla bazen de kahkahalarla izlendi.



Çocuklar mayıs ayına kadar her cumartesi günü tiyatronun bu sihirli dünyasını keşfedebilir.







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