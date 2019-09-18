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İzmir'de edebiyat günleri

Onur Caymaz, İstanbul’da bir buçuk yıldır Akademi Nar bünyesinde sürdürdüğü edebiyat seminerleriyle İzmir Karşıyaka’ya geliyor.

İzmir'de edebiyat günleri

Onur Caymaz, İstanbul’da bir buçuk yıldır Akademi Nar bünyesinde sürdürdüğü edebiyat seminerleriyle İzmir Karşıyaka’ya geliyor.

2018 yılında başlayıp ilgiyle karşılanan kitap kulüpleri, üç saat süren, çeşitli kitaplarla bu kitapların yazarlarının odağa alındığı özel bir program.

Seminerlerden önce katılımcıların kitapları okuma şartı aranmıyor. Caymaz seminerleri, interaktif değil, üç saat boyunca tarih, edebiyat, yazı, roman ve şiir üzerine bir macera diye tanımlıyor.

Program şöyle:
28 Eylül 2019, Cumartesi – İZMİR
12:00 – 15:00 Sabahattin Ali – İçimizdeki Şeytan
17:00 – 20:00 Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler


29 Eylül 2019, Pazar – İZMİR
13:00 – 16:00 Halid Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

Etiketler; #akademi nar #onur caymaz
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