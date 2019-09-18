Onur Caymaz, İstanbul’da bir buçuk yıldır Akademi Nar bünyesinde sürdürdüğü edebiyat seminerleriyle İzmir Karşıyaka’ya geliyor.

Onur Caymaz, İstanbul’da bir buçuk yıldır Akademi Nar bünyesinde sürdürdüğü edebiyat seminerleriyle İzmir Karşıyaka’ya geliyor.



2018 yılında başlayıp ilgiyle karşılanan kitap kulüpleri, üç saat süren, çeşitli kitaplarla bu kitapların yazarlarının odağa alındığı özel bir program.



Seminerlerden önce katılımcıların kitapları okuma şartı aranmıyor. Caymaz seminerleri, interaktif değil, üç saat boyunca tarih, edebiyat, yazı, roman ve şiir üzerine bir macera diye tanımlıyor.



Program şöyle:

28 Eylül 2019, Cumartesi – İZMİR

12:00 – 15:00 Sabahattin Ali – İçimizdeki Şeytan

17:00 – 20:00 Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler





29 Eylül 2019, Pazar – İZMİR

13:00 – 16:00 Halid Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

