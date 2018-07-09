İzmir’de Açık Hava Yaz Sinemaları başlıyor... Nostaljik hava estiren etkinliklerde dört ünlü yönetmenin filimleri beyaz perdeye taşınacak.

Nostaljik yaz geceleri başlıyor.. Sıcak yaz akşamları sinema ile renkleniyor..



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği açık hava yaz sinemaları 10 Temmuz’da başlayacak.



Kültürpark Uzun Havuz’da yapılacak filim gösterimleri ücretsiz olacak.



Açık hava yaz sinemalarında 4 ünlü Türk yönetmenin son filimleri perdeye taşınacak.



Nostaljik yaz akşamlarında Tolga Karaçelik’in 'Kelebekler', Ali Atay’ın 'Ölümlü Dünya', Ümit Ünal’ın 'Sofra Sırları' ve Seren Yüce’nin 'Rüzgarda Salınan Nilüfer' adlı filmleri İzmirliler ile buluşacak.



Gösterimlerden önce, sinema yazarı Vecdi Sayar, filmlerin sanatçıları ile söyleşiler yapacak.



Söyleşiler 20:30'da filmler ise 21:00 başlayacak.



ulusal.com.tr