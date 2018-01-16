IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'ndaki defilede, Victoria's Secret modellerinden Maryna Linchuk'un katılımıyla 2018 abiye modelleri sergilendi

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi'nde 2018 abiye kreasyonları sergilendi.



Organizasyonunu Öner Evez’in yaptığı defilede, dünyaca ünlü Victoria's Secret modellerinden Maryna Linchuk, Türkiye'de ilk kez podyuma çıktı.



Defilede, uzun bir aradan sonra podyuma dönen Ayşe Hatun Önal'ın yanı sıra Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan’ın da aralarında bulunduğu 30 model görev aldı.



Defilenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Maryna Linchuk, çocukken Türkiye’de çok sık bulunduğunu, İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris’e gittiğini belirterek, Türk yemeklerini çok sevdiğini anlattı.



Annesinden kalma bir alışkanlıkla nazar boncuğu taktığını ifade eden Linchuk, defilede kendisini prenses gibi hissettiğini, İzmir'den keyif aldığını söyledi.



Model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ise Maryna Linchuk ile aynı podyumu paylaşmanın mutluluk verici olduğunu, sergiledikleri koleksiyonu çok beğendiğini belirtti.



Koleksiyonu sergilenen şirketin sahibi Herman Mıhçı da butik tarzı mallar yaptıklarını ifade ederek, defileyle iyi iş çıkardıklarını vurguladı.

