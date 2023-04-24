İzmir Kültür Sanat Fabrikası sosyal medyadan büyük ilgi gördü
İzmir Kültür Sanat Fabrikası ne zaman açılacağı belli oldu, sosyal medyadan büyük ilgi toplayan İzmir kültür Sanat Fabrikası hakkında detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadelerde bulundu:
- İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni de barındıracak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürüldü.
İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Halk Kütüphanesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, sanat ve eğitim atölyeleri, sergi ve konser alanları ile açık hava sineması bulunuyor.
KÜLTÜR SANAT VE YAŞAMIN YENİ CAZİBE NOKYASI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür sanat fabrikasına dönüştürülen Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültür sanat ve yaşamın yeni cazibe noktası olarak 29 Nisan'da halkla buluşturulacağını bildirdi.
"İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni de barındıracak." bilgisini veren Ersoy, kültür sanat fabrikasına ait görüntüler içeren bir videoyu da paylaştı.