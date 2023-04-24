İzmir Kültür Sanat Fabrikası sosyal medyadan büyük ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürüldü.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Halk Kütüphanesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, sanat ve eğitim atölyeleri, sergi ve konser alanları ile açık hava sineması bulunuyor.