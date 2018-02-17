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İzmir Uluslararası Kukla Günleri

Dünya kuklacıları İzmir'de buluşacak. "İzmir Uluslararası Kukla Günleri" bu yıl 26 ülkeden 50 kukla tiyatrosu topluluğunun 281 gösterimine sahne olacak. Festival Direktörü Selçuk Dinçer, hedef “İzmir'i 'kuklanın başkenti' yapmak diyor

26 ülkeden 50 kukla tiyatrosu 281 gösterim yapacak. Dünya kuklacıları İzmir'de buluşacak. İzmir Uluslararası Kukla Günleri", 12’nci kez 1-18 Mart günleri arasında yapılacak.

Festival Direktörü Selçuk Dinçer 12 yıl önce başlayan serüveni anlattı.

Bu yıl kukla günlerinin sloganı "Gelişim için kuklayı izleyin".
 
Bir söyleşi ve bir konferansın da yer alacağı festival programında 3 sergi açılacak. Üçü profesyonel sahne sanatçıları, ikisi de çocuklar için beş atölye çalışması festival programını zenginleştirecek. İlköğretim okulları arası kukla oyunu yarışmasında heyecanlı saatler yaşanacak.

İzmir Uluslararası Kukla Günleri 2018’de de dünyanın en büyük kukla festivali olacak. 18 gün sürecek festivalde 100 bin seyirci hedefleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #kukla
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