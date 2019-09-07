İzmir Urla'da Barbaros Köyü Oyuk Festivali başladı
İzmir'in Urla ilçesinde Barbaros Köyü Oyuk Festivali başladı. Tarımsal kalkınmayı ve Şehirden Köye ters göçü sağlamak amaçlı düzenlenen festivali oyuklar yani korkuluklar bastı. Ve bu oyuklar üretim için köylüyü tarlaya davet etti
Köyde üretimin simgesi olan korkuluklar İzmir'in Barbaros Köyünü bastı. Ve köylüyü üretime çağırdı.
Bu mizansenle yola çıkan Barbaros Köyü sakinleri Oyuk Festivalinin bu sene 4'üncüsünü düzenlendi.
Festival ata binen gelin ve damat oyuğunun köye girmesi ile başladı.
Festivalin fikir annesi Demet Küçükkayalar, etkinliklerle azalan tarımsal üretime ve gelenek göreneklere dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.
Barbaros mahalle muhtarı Barbaros Ersan, festivalin amacının kentten köye göçü özendirmek olduğunu söyledi.
Festivalde Ulusal Kanal'a konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, köylerdeki yok olmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatmayı önemsediklerini dile getirdi.
Oyuk Festivali 8 Eylül'de son bulacak.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
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