13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, İzmir’de başladı. Festivale 9 Balkan ülkesi katıldı. Balkan halk dansları izleyenlerden tam not aldı.

Görüntüler 13'üncüsü düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali’nden…



9 Balkan ülkesi İzmir’de bir araya geldi, halk danslarını icra etti.



Festival ilk kez 1935 yılında Atatürk’ün talimatıyla yapıldı. Amaç balkan ülkelerini bir araya getirmek ve barışa katkı sunmaktı. Üst üste 2 yıl düzenelnen festival, 2007 yılına kadar bir daha yapılmadı.



Festival’e İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.



Festival açılışında konuşan Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların çok köklü olduğuna dikkat çekti.



Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ında festivale katılan ekipler, sergiledikleri halk oyunları ile İzmirlilerin beğenisini aldı.



Festival 26 Ekim akşamı Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde mübadele öyküsünü anlatan “Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet” isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.



ulusal.com.tr