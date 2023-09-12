“İzmir’in Renkleri ve Sesleri” bu sergide

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “İzmir’in Renkleri ve Sesleri” sergisi kapılarını açtı. Türkiye ve Yunanistan’dan yüze yakın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi Konak Metro Sanat Galerisi'nde 14 Eylül’e kadar açık kalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Sanat Festivali kapsamında düzenlenen “İzmir’in Renkleri ve Sesleri” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Konak Metro İstasyonu Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına İzmir Kent Konseyi Başkanı n, Yunanistan Konsolosluk Temsilcisi Georgias Ntoulias, Uluslararası Sanat Birliği (International Art Union) Dernek Başkanı Maria Loumpourdi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, yazarlar, sporcular ve çok sayıda sanatsever katıldı. 14 Eylül 2023 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf ve çok sayıda roman sergilenecek.

“SANAT DOSTLUĞA VE KARDEŞLİĞE HİZMET EDİYOR”

Serginin açılış konuşmasını yapan İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası ilişkilere, kültüre sanata çok değer veriyor. Sanatın evrensel gücüne, birleştirici gücüne inanıyoruz. Sanatın dostluğa, barışa ve kardeşliğe hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Yunanistan ve Türkiye dostluğuna çok büyük bir önem veriyoruz. Tüm sanatçıları bir araya getiren bu oluşuma teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BU RENKLER KARDEŞLİĞİ RESMEDİYOR”

Uluslararası Sanat Birliği (International Art Union) Dernek Başkanı Maria Loumpourdi, “Bugün sizin sayenizde bizim kurmaya çalıştığımız sevgi ve kardeşlik köprüsüne bir taş koymaktasınız. Tüm sanatçı arkadaşlarımın önünde kalben eğiliyorum. Sanat Birliği olarak şimdiye kadar 14 büyük organizasyonu gerçekleştirdik. Bu sergideki renkler bizim kardeşliğimizi resmediyor. Burada bir aile olmayı başardık. Onları birleştiren sanat ve sevgidir” dedi.

TÜRKİYE'DEN 68, YUNANİSTAN'DAN 31 SANATÇININ 120 ESERİ

Serginin Küratörü Oray Erdağ, “Sergimizde Türkiye’den 68, Yunanistan’dan 31 konuk sanatçımızın toplam 120 eseri sergileniyor. Yunanistan’dan Mata Papaioannou, Türkiye’den Ayşegül Akay, Nurcan Elver ve Hüseyin Sedat Özkök yazarlarımız kitaplarıyla sergimizde yer alıyor. Bu etkinliklerin tek bir amacı var o da dünyada dostluğu barışı ve kardeşliği yaymak ve insanların barışa hizmet etmesini sağlamaktır” diye konuştu.