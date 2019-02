Dünyaca ünlü aktör Jackie Chan'in balmumu figürü, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı.

100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverler tarafından beğenilen ünlü oyuncunun figürü, Madame Tussauds'un Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.



Türkiye'nin ve dünyanın birçok ünlü ismiyle yan yana yer alacak figürün açılışında AA muhabirine açıklama yapan Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, Jackie Chan'in çok önemli ve bir o kadar ilginç bir karakter olduğu yorumunda bulundu.



Sergilenmeye başlayan figürde, Jackie Chan'in kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala'sındaki kıyafetin birebir kopya edilerek hazırlandığını aktaran Suner, şunları kaydetti:



YENİ FİGÜRLER DE GELECEK

“Müzemizde şu anda 70'e yakın figürümüz var. Özellikle müzemin son bölümünü ziyaret etmeyenlerin görmesini isterim. Birçok yeni figür geldi ama son bölümümüzde Dubai'den getirttiğimiz önemli isimler var. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Önümüzdeki dönemde de lansmanlara devam edeceğiz. Şu an sürpriz olarak kalsın.”