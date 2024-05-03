Japon resmi ve teknikleri Sanat Hayatı’nda

Öğretmen, ressam ve karikatürist Hilmi Şimşek, Batı’nın kültürel emperyalizmine kurban edilen değişik kültürlerden birini, Japon resmini ve Japon resim tekniklerini anlatacağı bir programla Ulusal Kanal’da Zafer Bilgin’in sorularını yanıtlayacak.

Türk-Japon dostluğunun 100. yılında Türk-Japon kültürel ilişkilerini simgeleyen bir sergiye de imza atan Hilmi Şimşek, uzak doğu resmi, Japon resmi ve teknikleri ki bu teknikler hem Batı’da hem de Türkiye'de ya bilinmiyor ya da az biliyor olmasını da son noktayı bir anlamda koyacak.

Hilmi Şimşek’in konuk olduğu Sanat Hayatı Cumartesi günü saat 16:00’da Ulusal Kanal’da ekrana gelecek.

HİLMİ ŞİMŞEK KİMDİR



1974 yılında Amasya’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Murteza Fidan Atölyesi mezunudur. 19 Mart 2021, Amerikan Suluboya Dergisi, haftanın Suluboya Elçisi seçilmiştir.

2019 Haziran ayında, Japonya’nın Nagoya kentinde bulunan Chukyo TV’nin “Japon Resmi” adlı programında Sumi-e çalışmalarına yer verilmiştir. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem Karaosmanoğlu’nun “Japon Kültürü’nde Güncel Dönem Sumı-e Sanatı” konulu tez çalışmasında eserleri ile birlikte kendisine yer verilmiştir.

AMNH (Amerika Doğa Tarihi Müzesi ) Ornitologist Prof. Helen Hays’ın ve ekibinin 40 yıldan uzun süredir Common Terns ve nesli tükenmekte olan Roseate Terns yuvalanması ile ilgili araştırmalar yaptığı Nort Island of Long Island’ın doğusunda yer alan Great Gull Island projesi daimi sergisinde 2 tane Sumru Kuşu eseri bulunmaktadır.

Smiling Europa, Cinquentq Qnos Dos Tradatos De Roma 1957-2007 Parlamento Europeu, Gabinete em Portugal 2 eseri vardır.

2011- Z1 Film Atölyesi Yönetmen Yavuz ÖZKAN “İstanbul’da Aşk” filmi dönem illüstrasyonlarını resimlemiştir.

2010 – 7 Renk Film Yapım Yönetmen Turgut SÖĞÜT TRT “Kutup Yıldızı” Dünyada Türk İzleri belgesel dönem illüstrasyonlarını resimledi. Nokta, Businessweek Türkiye Dergilerinde illüstratör olarak çalışmıştır. 2001-2003 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar Kulübü eğitmenliği yapmıştır.

Sanatını; “Benim sanatım, sadece gerçek tutkumun yattığı doğaya olan sevgimin bir yansımasıdır. Hayatın kendisi güzeldir. Sanatımın bu ilhamı yansıtmasını ve benzer sevgiyi paylaşanlarla bağlantı kurmasını istiyorum.” sözleri ile tanımlayan Şimşek, daha iyi bir çevreye yönelik çabaları desteklemek için sanat çalışmalarını kullanmaktadır. Afrika ve Asya’da faaliyet gösteren David Shepherd Wildlife Foundation’da Bağışçı Yaban Hayatı Sanatçısı olarak gönüllü finans sergilerinde çalışmaları ile yer almaktadır.