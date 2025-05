Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! 6 yıl sonra yeniden Antalya'da sahne alacak

Antalya’nın lüks turizm merkezlerinden Belek’te yer alan Regnum Carya, bu yaz da yıldızlarla dolu sahnesini dev bir isimle taçlandırıyor. Otel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ABD’li pop müzik yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Regnum Pearl Event Area’da sahne alacak.

Ünlü sanatçı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında Türkiye’ye ikinci kez geliyor. İlk olarak yaklaşık 6 yıl önce aynı otelde konser veren Lopez, bu kez daha da büyük bir sahne performansıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Jennifer Lopez’in konserinde güçlü vokallerin yanı sıra profesyonel dans ekibi, özel koreografiler ve ışıltılı sahne tasarımıyla müzikseverlere tam anlamıyla bir görsel ve işitsel şölen sunulacak. 23 Temmuz gecesi saat 22.00’de başlayacak konser, bu yazın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday.

BİLETLER 20 BİN LİRADAN SATIŞTA

Yoğun ilgi görmesi beklenen konserin biletleri 20 bin lira bedelle Bubilet üzerinden satışa sunuldu. Organizasyon, daha önce Christina Aguilera, Tom Odell, Dua Lipa, Jason Derulo ve Tom Jones gibi dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayan otelin prestijli etkinlik zincirinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.