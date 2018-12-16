Kaçkar Dağları Millî Parkı içindeki Ovit Dağı Buzul Gölünde yüzme şenliği düzenlendi. 40 doğasever soğuk havaya aldırış etmeden buzlu suya girdi.

Rusya'da görmeye alıştığımız bu görüntüler bu kez Rize'nin Kaçkar Dağlarında kaydedildi.



Doğa meraklıları Ovit yaylasında buluştu. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Ovit Buzul Gölüne ulaştılar.



Kaçkar Dağları Millî Parkı içindeki Ovit Dağı Buzul Gölünde yüzme şenliği düzenlendi.



Gölün kenarında 20 santimetre olan buz kalınlığı, üç metrelik derinlikte 90 santimetreye çıkınca buzlar kesilemedi. Bu nedenle etkinlik 16 metrekarelik alanda yapıldı.



Buz gibi suda 40 kişi yüzme cesareti gösterebildi.



Dondurucu suda yüzen vatandaşlar Rusların aksine geleneksel çay içerek ısınmaya çalıştı.



Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen 5. Kaçkar Yüzme Şenliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 500 doğasever katıldı.





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