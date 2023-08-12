Kadın’ın hikâyesi bu sergide

Sanatın her alanından farklı sesleri ön plana çıkarmayı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sanat ortamı yaratmayı amaçlayan Decollage Art Space, Bâlâ Uyguner’in ilk kişisel sergisi “Onun”a, 22 Ağustos- 17 Eylül 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Bâlâ Uyguner’in ilk kişisel sergisi “Onun”, Türkiye’de ve tüm dünyada kadınlık mefhumuna dair yeni kapılar açarak, kadınların hikâyesini, kadınlık deneyimini paylaşan bir sanatçının elinden çıkan eserler aracılığıyla dinlememizi sağlıyor. “Onun”, doğduğu andan itibaren başkasının varlığıyla, diğerlerinin bakışıyla konumlanmak zorunda kalanların hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bâlâ Uyguner’in tuval üzerine yağlı boya kullanarak oluşturduğu fotogerçekçi portreler ve kadın-erkek ilişkilerini ele aldığı heykeller; Türkiye’deki kadınların konumunu, ilişkilerini, kadınlar üzerinde kurulan baskıyı irdeliyor. Saldırgan erkekliğin kadın bedeni üzerinde iddia ettiği hak, yoksunlaştırdığı cinsel özgürlük ve yok saydığı toplum içinde var olma hakkı eserlerin bütününde gözler önüne seriliyor. Eserlerin genelinde, duyguların tamamını göğüsleyen gözler, erkekliğin sahiplenme iddiasını işaret ediyor: Onun kızı, onun kardeşi, onun karısı, onun kuzeni olarak, hep başka bir erkek üzerinden tanımlanan kadınlık mefhumunu ortaya çıkarıyor.

Sergi, 17 Eylül’e kadar Decollage Art Space’te ziyaretçilerini bekliyor.