Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
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Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

Gelen son dakika haberine göre, Yeşilçam'In ünlü ismi Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

Yeşilçam'In ünlü ismi Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. 

İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Hastaneden İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Hürriyet'in haberine göre, 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Sinemaya 1968 yılında küçük bir rolle adım atan İnanır, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın, "en iyi erkek oyuncu" dalında bir çok ödülü bulunuyor.

Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkân Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kadir İnanır
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