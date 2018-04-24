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“Kadrajıma takılanlar” Muğla'da

Muğla Gazeteciler Cemiyeti ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Kadrajıma takılanlar” başlığı ile liselerarası fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmada kazananlar dışında çok sayıda fotoğraf da boy gösterdi. 3'ncü kez yapılan yarışmada kazananlara gazeteciliğe teşvik amacıyla fotoğraf makinesi hediye edildi.

“Kadrajıma takılanlar” Muğla'da
Muğla’da tüm liselerin katıldığı liselerarası fotoğraf yarışması yapıldı.

“Kadrajıma takılanlar” adıyla yapılan yarışmaya lise öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, 3. kez yapılan çalışmanın amacını anlattı.

Lise öğrencilerinin kadrajına takılan birçok fotoğraf arasından 58’i sergilenmeye değer görüldü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci konuşmasında gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

Yarışmanın sonunda ilk üçün içinde yer alan öğrencilere birer fotoğraf makinesi hediye edildi.

Ödüllerini alan fotoğraf meraklısı öğrenciler duygu ve düşüncelerini Ulusal Kanal mikrofonlarına anlattı.



HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr
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