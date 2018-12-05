Sosyal medyada çektikleri videolarla adlarını duyuran YouTuber "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık" adlı filmin galası Uniq İstanbul'da gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Yücel Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu film yeni bir mecra, usta oyuncularla, Youtuberlar, sosyal medyadaki ünlüler beraber bir projede buluştu. Film, yüksek kalitede çekildi. Profesyonel ekiplerle çalıştık." dedi.



Yolcu, film çekimlerinin 5 hafta Antalya Kaş'ta, 2 hafta da İstanbul'da gerçekleştiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu filmde şöyle bir şey denedik ve çok da iyi işledi. Usta oyuncularla improvize yapan gençleri bir araya getirip, filmde yeni bir oyun tarzı ve macera, komedi yaptık. Ayrıca filmde hiç küfür yok, ona rağmen yine çok komik ve çok eğlenceli bir film oldu. Film 14 yaş ile 28 yaş arasına çok hitap ediyor. Testler yaptık, galiba birçok insanın komedi damarını yakaladık."



"Çekimler fevkalade geçti"

Filmde rol alan Metin Akpınar basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinemaya 11 yıl aradan sonra döndüğünü dile getirerek, "Ülkede kafalar karışık, filmde de kafalar karışık ama benim filmi seçmemde ve oynamamda kafam karışık değil netti. Bilinçle filmde yer aldım." diye konuştu.

Çekimlerin kendisi açısından fevkalade geçtiğini ifade eden Akpınar, "Sevgi ve saygı doluydu. Yönetmenimiz de çok özenli çalıştı. Umarım filmin şansı iyi olur." temennisinde bulundu.



"Çok sıcak bir aile filmi"

Perihan Savaş da filmin çok sıcak ve bir aile filmi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Genç arkadaşlarla bir filmde olmak çok güzel. Çünkü biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Sanırım onlar da bizlerden bir şeyler öğreniyor. Çok da keyifli oldu. Ayrıca uzun bir aradan sonra Metin Ağabeyle bir arada olmak benim için bir onur." şeklinde konuştu.

Kafalar ekibinden Atakan Özyurt da usta oyuncularla bir filmde yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyerek, "Kafalar fanları, takipçileri de çok mutlu. Umarım filmin hakkını vermişizdir." dedi.

Bilal Hancı da filme destek veren ve yer alan herkese teşekkür etti. Feride Hilal Akın ise ilk kez bir sinema filminde yer aldığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Film, 7 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.