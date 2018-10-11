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Kahramanmaraş'ta ağaçlar "kitap açtı"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar kitaplarla donatıldı.

Kahramanmaraş'ta ağaçlar "kitap açtı"

Bugün açılışı yapılacak fuar nedeniyle ağaçların kitaplarla süslenmesi kent sakinlerinin ilgisini çekti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, caddelerdeki ağaçlardan kitapların sarktığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Okula giden kimi öğrenciler de hem kaldırımdaki ağaçlara hem de refüjdeki çiçeklere asılan kitapları inceledi.

Merkez ilçelerin caddelerinde de yapılan çalışma kapsamında 10 bin kitap kullanıldı.

Bazıları ağaçlardan sarkan kitapların fotoğrafını çekerken, bazıları da okumak için kitapları topladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #kitap #kitap ve kültür fuarı
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