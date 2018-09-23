Güreşçiler, Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali'nde kıyasıya mücadele etti. 28'incisi düzenelenen festivale 8 ülkeden 600’den fazla sporcu katıldı.

28'inci Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali Kahramanmaraş'ta yapıldı.



Uluslar arası Güreş Şampiyonasına, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen güreşçilerin yanı sıra Rusya, İran, Dağıstan, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere 8 ülkeden 600’den fazla sporcu katıldı.



Minikler ve büyükler olmak üzere iki ayrı kategoride toplam 22 sıklette kıran kırana mücadeleler yaşandı.



Altın Kemer’in sahibi Ankara ASKİ Spor’dan Fatih Kambur oldu.



İkinciliği İstanbul Sancaktepe Belediye takımından Hüseyin Civelek, üçüncülüğü de Hatay Dörtyolspor’dan Ömer Yavuz kazandı.



Takım halinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, şampiyon oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu söyledi.



Şampiyona donndurmanın anavatanı Kahramanmaraş'ta olunca izleyicilere ve sporculara dondurma ikramı yapıldı.



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