Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi

Uluslararası Genç Derneği gönüllüleri ve sanatçı Yusuf Goncagül'den oluşan ekip, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeler için Gençlik Şöleni programları düzenledi. Ekip Dulkadiroğlu çadır kentlerde bulunan birçok çocukla bir araya geldi.

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Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi - Resim: 1 1 3

Uluslararası Genç Derneği gönüllüleri ve sanatçı Yusuf Goncagül'den oluşan ekip depremzedeler için bir araya geldi. 

Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi - Resim: 2 2 3

Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeler için Gençlik Şöleni programları düzenledi. 

Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi - Resim: 3 3 3

Çadır kentlerde bulunan birçok çocuğun büyük ilgisini kazanan Ekip Dulkadiroğlu, çocukların sevincini kazandı.

Kaynak:aa.com.tr