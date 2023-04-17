Kahramanmaraş ve Hatay'da gençlik şölenleri düzenlendi
Uluslararası Genç Derneği gönüllüleri ve sanatçı Yusuf Goncagül'den oluşan ekip, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeler için Gençlik Şöleni programları düzenledi. Ekip Dulkadiroğlu çadır kentlerde bulunan birçok çocukla bir araya geldi.
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Uluslararası Genç Derneği gönüllüleri ve sanatçı Yusuf Goncagül'den oluşan ekip depremzedeler için bir araya geldi.
Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedeler için Gençlik Şöleni programları düzenledi.
Çadır kentlerde bulunan birçok çocuğun büyük ilgisini kazanan Ekip Dulkadiroğlu, çocukların sevincini kazandı.
Kaynak:aa.com.tr