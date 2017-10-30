Metin Ersoy hayatını kaybetti
Metin Ersoy hayatını kaybetti
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"

'Kalipso kralı' Metin Ersoy hayatını kaybetti

"KALİPSO kralı" olarak bilinen sanatçı Metin Ersoy 83 yaşında hayatını kaybetti. Kadıköy Şaşkınbakkal'daki evinde bu akşam hayatını kaybeden Metin Ersoy'un öldüğünü oğlu Emir Ersoy Twitter hesabından duyurdu.

'Kalipso kralı' Metin Ersoy hayatını kaybetti

"KALİPSO kralı" olarak bilinen sanatçı Metin Ersoy 83 yaşında hayatını kaybetti. Kadıköy Şaşkınbakkal'daki evinde bu akşam hayatını kaybeden Metin Ersoy'un öldüğünü oğlu Emir Ersoy Twitter hesabından duyurdu.

Emir Ersoy attığı bir tweetle; babası Metin Ersoy'u kaybettiklerini, Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de tören yapılacağını, ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.


METİN ERSOY KİMDİR?

Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul‘da doğdu. 1960 yılında İlham Gencer ile tanıştıktan sonra Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte‘nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona "Kalipso Kralı" unvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında “Vakit Yok Gemi Kalkıyor" şarkısını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Metin Ersoy
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bayrampaşa'da yakalanan IŞİD'lilerin görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber
'Kalipso kralı' Metin Ersoy hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.