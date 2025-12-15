Kan donduran cinayet: Ünlü yönetmen ve eşi evinde bıçaklanmış halde bulundu

ABD'nin Los Angeles kentinde sinema dünyasının tanınmış ismi, "Harry Sally ile Tanışınca" filminin yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, ikametlerinde bıçaklanmış vaziyette ölü bulundu.

Olay, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrindeki Reiner çiftinin evinde meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri, evden gelen acil durum ihbarı üzerine adrese müdahale edildiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan ilk incelemelerde, evde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan emniyet yetkilileri, ölü bulunan kişilerin ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner olduğunu teyit etti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Emniyetten gelen bilgilere göre, Reiner çiftinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Dedektifler olayı cinayet kapsamında değerlendiriyor ve soruşturmayı bu yönde derinleştiriyor.

Emniyet yetkilileri cinayetle bağlantılı olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Hayatını kaybeden yönetmen Rob Reiner, Amerikan sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyordu. 

Reiner; "Harry Sally ile Tanışınca" (When Harry Met Sally...), "Birkaç İyi Adam" (A Few Good Men) ve "Prenses Gelin" (The Princess Bride) gibi gişede başarılı olmuş ve eleştirmenlerden tam not almış filmleriyle tanınıyordu.

