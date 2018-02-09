"Uzunca bir süreçten sonra ve çok kıymetli çalışmalarla yeniden Uşak'a dönen bu tarihi zenginliğimizin, şehrimiz ve müzemiz için hayırlı olmasını diliyoruz"

Uşak Valisi Salim Demir, Karun Hazinesi'nin en önemli parçası olan "Kanatlı Denizatı Broşu"nun uzunca bir süre sonra Uşak'a döndüğünü belirterek, tarihi eserin yeni açılacak müzede sergileneceğini söyledi.



Demir, yapımı devam eden Uşak Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Karun Hazinesi'nin simgesi Kanatlı Denizatı Broşu'nun Uşak'a getirildiğini hatırlattı.



Tarihi eserin Uşak Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Vali Demir, şöyle konuştu:

"Bu broşun mitolojide bir canlıyı temsil ettiği düşünülüyor. Bu canlı hem karada, hem havada, hem denizde yüzebilen, uçabilen, mesafe alabilen bir canlıyı ifade ediyor. Şu anda uzunca bir süreçten sonra ve çok kıymetli çalışmalarla yeniden Uşak'a dönen bu tarihi zenginliğimizin, şehrimiz ve müzemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Özetle söylemek gerekirse, Karun Hazinesi'nin 184 parçası sergileniyor, diğer parçaları da zaman içinde artacak ancak toplam parçaları 400 civarında."



Uşak Müzesi'nin resmi açılışının bir aydan fazla bir zaman içinde gerçekleşeceğini aktaran Demir, yeni müzenin Türkiye'deki bir çok müze ile aynı niteliklerinin yanında artılarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.



İlk olarak New York Metropolitan Müzesi'nde olduğu tespit edilen ve 1993'te Türkiye'ye getirilen Kanatlı Denizatı Broşu, 2005'te Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sahtesi ile değiştirilerek yurt dışına götürülmüştü. Daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan Kanatlı Denizatı Broşu, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyordu.