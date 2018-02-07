Artvin Devlet Hastanesi çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahneledi

Artvin'de kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla program düzenlendi.



Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada her yıl kansere bağlı 8,8 milyon ölümün gerçekleştiğini ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu rakamın 14 milyona yükselmesinin beklendiğini söyledi.



Akalın, kanserle mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarda farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışlardan kurtularak doğruların herkese ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Artvin'de erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanserinin görüldüğünü belirten Akalın, bunun temel nedeninin tütün ürünleri olduğuna işaret etti.



Akalın, Türkiye ve dünyada, kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri olmasına rağmen Artvin'de tiroit kanserinin ilk sırada yer aldığını kaydederek, "Rahim ağzı kanser vakalarında ise Artvin maalesef Türkiye'de ilk sırada bulunuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türü." dedi.



Akalın, erken teşhis için kanser taramalarında il genelinde en az yüzde 70'i yakalamanın gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Artvin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sibel Şahin'in de aralarında bulunduğu, doktor, hemşire ve teknikerlerden oluşan sağlık çalışanları, kanser tedavisinde erken teşhisin önemini anlatan tiyatro oyunu sahneledi.



Oyunun ardından konuşan Sibel Şahin, sağlık çalışanları olarak daha önce organ bağışıyla ilgili tiyatro oyunu sahnelediklerini belirterek, "İnşallah erken teşhisin kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğunu anlatabilmişizdir. Sağlık çalışanları olarak sağlıkla ilgili tiyatro gösterilerimiz devam edecek." dedi.