Kanye West konserinin detayları belli oldu! İstanbul’da dev geceye geri sayım

ILS Vision tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Kanye West, İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek dev organizasyon için alandaki hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Her yaş grubundan dinleyicinin katılımına açık olan etkinliğe, 16 yaşından küçük çocukların yalnızca ebeveynleri refakatinde giriş yapabileceği belirtildi.

Açıklanan programa göre organizasyon sadece ana konserle sınırlı kalmayıp before party ve after party etkinliklerini de barındıracak. Gecede DJ performanslarının yanı sıra özel lazer ve ışık şovları düzenlenecek. Sabaha kadar kesintisiz devam edecek programda yerli sahneden Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de performans sergileyecek.

BEKLENEN TRAVİS SCOTT MÜJDESİ GELDİ

Etkinliğin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak etkinliğin konseptini anlattı. Karahan, sürece dair şu açıklamayı yaptı:

"30 Mayıs gecesi İstanbul'da yalnızca bir konser değil, müzikseverlerin bir arada olacağı bir festival deneyimi hazırlıyoruz. Sahne tasarımından etkinlik akışına kadar tüm programı müzik, kültür ve eğlencenin buluştuğu bir konseptte kurguladık. Gün boyu özel konuklarımız ve çeşitli sürprizlerimiz olacak. Konsere Travis Scott'ın da konuk sanatçı olarak katılmasını bekliyoruz."