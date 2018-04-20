Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile bölgenin toprağından yaptığı güveç, çanak, çömlek ve testileri yurt içinin yanı sıra ABD ve Arap ülkelerine de gönderiyor.

Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Metin ve oğlu Nalbantoğlu'nun, bölgenin toprağından yaptığı güveç, çanak, çömlek ve testiler yurt içinin yanı sıra ABD ve Arap ülkelerinden de talep görüyor.

Ata mesleği nalbantlık ve semerciliği 32 yıl yapan Nalbantoğlu (50), mesleğine olan ilgi azalınca hayat mücadelesine devam edebilmek için 7 yıl önce halk eğitim kursunda çömlekçilik eğitimi aldı.

Oğlu Murat ile tarihi Yüksek Kilise'nin yanında atölye açan Nalbantoğlu, bölgeden binbir zahmetle topladığı kızıl toprağı hamur gibi işleyerek güveç, çanak, çömlek, testi ve cezve gibi ürünler yapmaya başladı.

Ayda 7 bine yakın ürün hazırlayan ve artan talebe yetişmekte zorlanan Metin usta, ürünlerini başta yurt içi olmak üzere Suudi Arabistan, Libya, Katar, İran ve ABD gibi birçok ülkeye gönderiyor.



"Her toprağın kendine özgü özelliği var"

Nalbantoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çömlekçiliğin zor ve zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kışın toprağı kazıyoruz. Suyunu aldırıp, ilkbaharda kırıcılarla ezerek toprak haline getiriyoruz. Daha sonra iki gün havuzun içinde bekletiyoruz. Silindirle üzerinden geçerek mayalamaya bırakıyoruz. Bu şekilde kullanıma hazır oluyor. Çömleğe kullandığımız toprak farklı, testiye kullandığımız farklı oluyor. Her toprağın kendine özgü özelliği var. Testi toprağından çömlek olmaz. Bu toprakların hepsi Güzelyurt'ta mevcut."

Nalbantoğlu, birçok yerden sipariş aldıklarını belirterek, "Ürünlerimize birçok yerden talep geliyor. Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Van, Konya ve Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. İki yıldır da Arap ülkeleri ile ABD'den ilgi görüyoruz. Ayda 6-7 bin adet üretimimiz olmasına rağmen taleplere yetişemiyoruz."

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