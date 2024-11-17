Karakul Anadolu insanını ve köy yaşamını tablolarla nakşediyor

Köy yaşamını ve köye özgü üretim kültürünü başaklar gibi sıcacık renklerle yaşatan ressam Süleyman Karakul'un sergisi sanatseverlerle buluştu. "Emek, Hareket ve Renk" sergisindeki tablolar günümüzde teknolojinin etkisiyle çok görülmese de, geçmişte kalan insani değerleri yeniden anımsatıyor.

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Anadolu insanını, emeği ve o emeği yaratan elleri anlatan eserler sanatseverlerle buluştu.ES //
Usta Ressam Süleyman Karakul'un "Emek, Hareket ve Renk" sergisi Ankara'daki Emin Antik Sanat Merkezi'nde açıldı.
Onun kahramanları tıpran sallayan bir delikanlı, koyunları sağan kadın, tarlada başakların arasında çocuğunu emziren ana ve "köylü milletin efendisidir" diyen Mustafa Kemal Atatürk...

Sergiyi gezenler başak tarlalarının ışıltısını ve Anadolu insanının aydınlığını iliklerine kadar hissediyor.

Açılışa Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, 21. dönem milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ve çok sayıda sanat sever katıldı.

Ankara Kalesi'ndeki sergi 5 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

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