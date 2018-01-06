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“Kardan Heykeller“e yoğun ilgi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında açılan "Kardan Heykeller Sergisi" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

“Kardan Heykeller“e yoğun ilgi

 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında açılan "Kardan Heykeller Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açılışı yapılan sergide, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler konu alınıyor.

Bölgeye 100 kamyon kar taşınarak yapılan sergideki kardan heykeller, akşam saatlerinde kurulan ışıklandırmayla seyirlik görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış Harekatının 103. yılı dolayısıyla yarın "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe katılmak üzere ilçeye gelen çok sayıda vatandaş, heykellere büyük ilgi gösterdi.

Heykeller önünde fotoğraf çektirip 103 yıl önceki harekatta Mehmetçik'in gösterdiği mücadeleyi anlamaya çalışan bazı vatandaşlar, duygulu anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Nuriye Kaynak, Sarıkamış Harekatı nedeniyle yapılan kardan heykelleri çok beğendiğini ifade ederek, "Etkinliklere bu sene katılım çok iyi oldu, kalabalık çok güzeldi. İnşallah bundan sonra da daha iyi olur. Kalabalığı görünce duygulandım, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ulaştırma #kars #Kardan Heykeller Sergisi #Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak #Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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