Şile Belediyesi kardeş depremzede çocukları misafir edecek
Şile Belediyesi, bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kardeş belediyesi Antakya'dan gelen depremzede çocukları ağırlayacak.
İlçede tüm gün sürecek olan atölye, alan ve sahne etkinlikleri çocukların coşkulu katılımıyla gerçekleştirilecek. Antakya'dan aileleriyle Şile'ye gelecek olan 150 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da en önemli misafiri olacak.
Konuyla ilgili meclis toplantısında bilgilendirme yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 23 Nisan şenliğimiz bizler için farklı bir anlam ifade ediyor. Antakya'dan gelecek olan çocuklarımız ve ailelerini hem ilçemizde misafir edeceğiz hem de onları 23 Nisan coşkusuna ortak edeceğiz" dedi.
Lego atölyesi, maket gemi atölyesi, resim atölyesi, taş boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyu çocuklar için Şile Belediyesi Etkinlik Alanı'nda olacak. Atölye etkinlikleri dışında, halat çekme, şişme oyun grupları, langırt, slotcar gibi çok farklı oyunlar, 23 Nisan çocuklarını gün boyu eğlendirecek. Şile Spor Akademisi ise voleybol, basketbol, badminton, judo ve taekwondo atölyesi ile futbol beceri parkuru ile çocuklara spor aktiviteleri sunacak.Saat 13.00'da başlayacak sahne etkinliklerinde ise müzik dinletileri, kukla ve illüzyon gösterileri gibi pek çok farklı etkinlik 23 Nisan Bayramını şenliğe dönüştürecek.
Kaynak: dha.com.tr