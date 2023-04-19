Şile Belediyesi kardeş depremzede çocukları misafir edecek

Lego atölyesi, maket gemi atölyesi, resim atölyesi, taş boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyu çocuklar için Şile Belediyesi Etkinlik Alanı'nda olacak. Atölye etkinlikleri dışında, halat çekme, şişme oyun grupları, langırt, slotcar gibi çok farklı oyunlar, 23 Nisan çocuklarını gün boyu eğlendirecek. Şile Spor Akademisi ise voleybol, basketbol, badminton, judo ve taekwondo atölyesi ile futbol beceri parkuru ile çocuklara spor aktiviteleri sunacak.Saat 13.00'da başlayacak sahne etkinliklerinde ise müzik dinletileri, kukla ve illüzyon gösterileri gibi pek çok farklı etkinlik 23 Nisan Bayramını şenliğe dönüştürecek.

Kaynak: dha.com.tr