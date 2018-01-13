Karikatür Sanatçısı Eray Özbek’in "İzmir’den Sahneler, Çehreler" sergisi açıldı. Sergideki çizimler büyük beğeni topladı

Mimar karikatürist Eray Özbek, İzmir’i çizdi.



Usta sanatçının eserleri “İzmir’den Sahneler, Çehreler” adlı sergide vatantaşlarla buluştu.



Eray Özbek’şn yıllar içinde ürettiği karikatürler Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı.



1942 Muğla doğumlu Eray Özbek, çizmeye erken başlamış, ilk sergisini daha ilkokul yıllarında öğretmeninin teşvikiyle açtı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü mezunu olan sanatçı mimarlık, müteahhitlik, asistanlık ve askerlik süreçlerinde çizimlerden ayrı kalmadı, karikatüre gönül verdi. Zübük, Gün, Akbaba, Diyojen, 7 Gün, Ünlem ve İzmir-Life gibi pek çok dergi ve gazetede karikatürleri yayımlanan, 32 ülkede 330’dan fazla karma albümde yer alan bir sanatçı, Eray Özbek.



Sergide, 37 karikatürün yanı sıra 73 portre karikatür de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye



Karikatür Sanatçısı Eray Özbek’in yoğun ilgi gören “İzmir’den Sahneler, Çehreler” isimli sergisi, 31 Ocak’a kadar izlenebilecek.



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