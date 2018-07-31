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Kayıp film bulundu!

Sadri Alışık'ın kayıp filmi "Ayyaş" bulundu. 1975 imzalı film, 2 yıl önce hayatını kaybeden yönetmen Ülkü Erakalın'ın sahaf ve eskicilere satılan özel eşyaları arasından çıktı.

Kayıp film bulundu!

Sadri Alışık'ın kayıp filmi gün yüzüne çıktı. 

Alışık'ın kayıp olduğu düşünülen filmi 2016 yılında hayatını kaybeden yönetmen Ülkü Erakalın'ın sahaflara ve eskicilere satılan özel eşyaları arasında bulundu. 

Bilinmeyen filmin hikayesi ve fotoğrafları bir kültür, sanat ve edebiyat dergisinde yayınlandı. 

Senaryosu ve görüntülerine ulaşılan filmin bulunduğunu sinema arşivcisi Erhan Tuncer duyurdu.  

Sadece 42 sahnesi çekilen Ayyaş filmi 92 sayfalık ve 178 sahnelik senaryodan oluşuyor. 

Yazım tarihi 18 Eylül 1975 olan filmde Muhterem Nur, Gönül Yazar, Renan Fosforoğlu, Ekrem Bora, Çolpan İlhan ve Senih Orkan gibi ünlü isimler de rol alıyor.

İstanbul'da geçen ve gerçek bir hikayeye dayanan film diğer Yeşilçam filmlerinin aksine mutlu son ile bitmiyor. 


 

Etiketler; #kayıp film #Sadri Alışık
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