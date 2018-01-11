- Kayseri'de "Romeo ve Juliet", Sivas'ta "Lysistrata" adlı oyun sahnelenecek

Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Keloğlan Kayıp Orman Cücesi" isimli çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak. Şehir tiyatrosunda 13 Ocak Cumartesi saat 12.00 ve 15.00'te sahnelenecek oyunda Keloğlan'ın cüce doktoru kurtarma macerası anlatılıyor.

Şehir tiyatrosunda 14 Ocak Pazar günü ise "Romeo ve Juliet" adlı oyun sahnelenecek. Sosyal medyayı kullanan Romeo'nun yaşadıklarını anlatan tiyatro, 19.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

- Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosunca, "Lysistrata" adlı oyun sahnelenecek.

Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat'ın Türkçeye çevirdiği, 1983'te Türkiye'de "Şalvar Davası" filmiyle sinemaya, 1987'de Alman çizer Ralf König'in eliyle çizgi filme, 2005'te Amerikalı besteci Mark Adamo tarafından da operaya uyarlanan oyunun yönetmenliğini Barış Erdenk yapıyor.

Savaş ve barış ikileminde kadının rolünü sahneye yansıtan oyunda, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesi ile artan gerilimin, milattan önce 411'de savaşa dönüşmesi anlatılıyor.

Oyun, yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı Lysistrata'nın liderliğinde kadınların örgütlenmesini ve erkekleri barışa zorlamak için her türlü yolu denemesini konu alıyor.

"Lysistrata" adlı oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 13 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da izleyiciyle buluşacak.