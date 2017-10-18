Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletilerine ev sahipliği yapan 1. Kitap Fuarı kapılarını açtığı 14 Ekim'den bu yana büyük ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Kitap Fuarı, 4 günde 220 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarın açık kalacağı süre içinde 600 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.



Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 14 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan fuar, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda okurun ilgi gösterdiği fuarın, ilk 4 gününde ziyaretçi sayısı 220 bine ulaştı.



120 yayınevinin stant açtığı kitap fuarı, aynı zamanda söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletilerine de ev sahipliği yapıyor. 22 Ekim'e kadar konuklarını ağırlayacak fuarda, 250'ye yakın yazarın okurlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri fuarın yoğun ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, bunun da ne kadar isabetli bir iş yapıldığının göstergesi olduğunu ifade etti.



Kayseri Kitap Fuarı'nın, İstanbul'dan sonra en büyük kültürel organizasyon haline geldiğini belirten Çelik, bu tür etkinliklere gösterilen ilgiyle Kayseri'nin artık "okuyan şehir" olarak anılacağını kaydetti.



Anadolu'daki en büyük kitap fuarını düzenlediklerine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki fuar haricinde Türkiye'de en iyisi biziz ve iddialıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bunu kültürel gaye ile yaptık. Ticari bir amaçla yapmadığımız için gerçekten mükemmel bir iş çıkardık. Her yaptığımız işin planlı ve fonksiyonel olmasına büyük önem veriyoruz. Fonksiyonel olması açısından fuarımız büyük takdir görüyor. Özellikle bunu hem gelip giden vatandaşlarımız, il dışından gelen yabancı yazarlarımız, sanatçılarımız söylüyor hem bu işin otoriteleri söylüyor. Fuar için 600'den fazla yayınevi bizden yer istedi ancak 120'sine burada yer verebildik. 250'den fazla yazar da burada okuyucusuyla buluşacak. Koridorlarda insanlar yürümek için yer bulamıyor. İnşallah önümüzdeki sene kapasite olarak daha geniş alanda bu fuarı yapacağız. Edindiğimiz tecrübeyle gelecek sene daha büyüğünü yapacağız."



Çelik, fuarın yoğun ilgi görmesi dolayısıyla hedef büyüttüklerini belirterek, "Dördüncü günde 220 bini yakaladık. Bu da gösteriyorki etkinlik sonunda 600 bin ziyaretçiyi çok rahat buluruz." dedi.



Fuar çalışmalarıyla Kayseri'nin kültürel zenginliğini de ortaya çıkardıklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fuara yayınevlerinin gelmesi, stantlarını kurması bir değer katıyor. Bizim profosyonel organizasyonumuz bir değer katıyor. Gelen yazarlarımız buna bir değer katıyor ama asıl değer katan burayı gezen hemşehrilerimizdir. Gezenler öyle boş boş gezmiyor. Öyle hemşehrilerimiz var ki geliyor, yayınevini buluyor 'şu yazarın şu sene çıkardığı kitabı istiyorum' diyor. Ne kadar gurur verici bir şey bizim için. Fuarın açılışında 'ekim ayı artık Kayseri'nin ekin ayı olacak' demiştik. İşte biz bu fuarda ekin ekiyoruz, kitap ekiyoruz, bunun dönüşümünü önümüzdeki senelerde alacağız. Kayseri, Selçuklu döneminde alimlerin merkezi olarak bilinirdi, o eski günlerimize dönmek istiyoruz. O dönem ekilen tohumlar nasıl çıktıysa şimdi de bizim ektiğimiz tohumlar çıkacak. Nasıl Kayseri'de ticaret, sanayi erbabı çıkıyorsa fazlasıyla sanat erbabı, şair ve yazar da çıkacak."

