Orta Asya'dan Anadolu'ya İpek Yolu'ndaki izler tuvallere yansıyor. Genç sanatçıların elleri, o tarihi, yeniden yaratıyor. Kazakistan ve Türkiye üniversiteleri iş birliğinde, Antalya'da çalıştay düzenleniyor. 3 gün sürecek resim ve grafik tasarım çalıştayı, dünya ticaretinin kalbinin attığı o tarihi yola birde sanat cephesinden ışık tutuyor.

Kazakistan ve Türkiye İpek Yolu'nda yeniden kucaklaştı. Dünden bugüne eskimeyen o tarihi yol bu kez de sanat diliyle anlatıldı.



Uluslararası Avrasya Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Antalya'da çalıştay düzenleniyor. Koordinatörlüğünü Doç.Dr. Ömer Zaimoğlu'nun üstlendiği çalıştaya Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliği yapıyor.



İpek Yolu'nun izleri Kazakistanlı öğrenciler eliyle tuvallere aktarılıyor. 3 gün sürecek resim ve grafik tasarım çalıştayının amacını, Fakülte Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Semih Büyükkol Ulusal Kanal'a anlattı.



Merkez Müdürü Prof.Dr. Mustafa Yıldıran, İpek Yolu'nun dünde, bugünde ve hatta gelecekte de önemli olduğunu vurguladı.



Dizayn ve Grafik Mühendisliği Teknik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Baidabekov Auyez Kenesbekuly, iki üniversite arasındaki işbirliğini önemsediklerini belirtti.



Ülkemize ilk kez gelen öğrenciler, belleklerinde ve bilinçlerindeki İpekyolu'nu kimisi renkli, kimisi de karakalem eserlerle resmetti.





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